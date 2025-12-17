Panchina dei Dolphins QB Tagovailoa da 212,4 milioni di dollari per il debuttante Ewers

I Miami Dolphins hanno deciso di mettere in panchina il loro quarterback titolare, sostituendolo con il debuttante Quinn Ewers. La scelta arriva dopo una prestazione deludente, e segna un cambiamento importante nella strategia della squadra. Con questa mossa, i Dolphins puntano a rilanciare le proprie chances nella stagione. La decisione ha già suscitato grande interesse tra gli appassionati e gli analisti.

I Dolphins si rivolgeranno al debuttante Quinn Ewers dopo aver preso la decisione di mettere in panchina il loro quarterback titolare dopo la sua ultima prestazione deludente. I Miami Dolphins hanno messo in panchina il quarterback Tua Tagovailoa dopo la loro eliminazione dai playoff. Miami è scesa a 6-8 in stagione con una sconfitta per 28-15 contro i Pittsburgh Steelers lunedì. La prestazione di Tagovailoa è stata criticata, con i Dolphins che hanno ricevuto uno scarso ritorno sull'investimento fatto nei servizi di Tagovailoa l'anno scorso, quando gli hanno concesso un'estensione contrattuale di quattro anni da 212,4 milioni di dollari.

