Panchina dei Dolphins QB Tagovailoa da 212,4 milioni di dollari per il debuttante Ewers

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Miami Dolphins hanno deciso di mettere in panchina il loro quarterback titolare, sostituendolo con il debuttante Quinn Ewers. La scelta arriva dopo una prestazione deludente, e segna un cambiamento importante nella strategia della squadra. Con questa mossa, i Dolphins puntano a rilanciare le proprie chances nella stagione. La decisione ha già suscitato grande interesse tra gli appassionati e gli analisti.

Immagine generica

2025-12-17 18:18:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: I Dolphins si rivolgeranno al debuttante Quinn Ewers dopo aver preso la decisione di mettere in panchina il loro quarterback titolare dopo la sua ultima prestazione deludente. I Miami Dolphins hanno messo in panchina il quarterback Tua Tagovailoa dopo la loro eliminazione dai playoff. Miami è scesa a 6-8 in stagione con una sconfitta per 28-15 contro i Pittsburgh Steelers lunedì. La prestazione di Tagovailoa è stata criticata, con i Dolphins che hanno ricevuto uno scarso ritorno sull’investimento fatto nei servizi di Tagovailoa l’anno scorso, quando gli hanno concesso un’estensione contrattuale di quattro anni da 212,4 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: La nuova magione da 7 milioni di dollari di Kim Kardashian

Leggi anche: La storica portaerei italiana Garibaldi è stata venduta all’Indonesia per 450 milioni di dollari: diventerà una piattaforma per droni

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Another of Dolphins QB Tua Tagovailoa’s early superpowers under Mike McDaniel has gone up in smoke — but the explanation may shape Miami’s offseason plans - It wasn't all that long ago that the Miami Dolphins were one of the NFL's most dangerous passing offenses. sports.yahoo.com

Dolphins QB coach blunt about Tagovailoa’s season. And personnel news - There was no sugercoating from the Dolphins quarterbacks coach this week, no attempt to put a positive spin on Tua Tagovailoa’s underwhelming 2025 body of work. sports.yahoo.com

Miami Dolphins QB move Quinn Ewers becomes the starter and Tua Tagovailoa goes to the bench

Video Miami Dolphins QB move Quinn Ewers becomes the starter and Tua Tagovailoa goes to the bench

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.