Palmi riscopre Leonida Repaci | gli studenti protagonisti

Palmi riscopre Leonida Repaci attraverso il progetto “Ripartiamo dalla Pietrosa”, promosso dall’Associazione Amici Casa Repaci e dal Club Unesco “Cardone”. Un’iniziativa che vede gli studenti protagonisti, coinvolgendoli in un percorso di valorizzazione e conoscenza del grande scrittore e intellettuale calabrese, per riscoprire le radici e l’importanza della cultura locale.

Il progetto “Leonida Repaci: Ripartiamo dalla Pietrosa”, promosso dall’Associazione Amici Casa Repaci e dal Club Unesco “Cardone” di Palmi, che vede protagonisti gli studenti dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla storia culturale del territorio e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Erasmus+, dieci studenti del Nostro-Repaci protagonisti in Irlanda Leggi anche: Diffusione della cultura aeronautica nelle scuole, protagonisti oltre 200 studenti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Rubano ulivi scrittore Repaci, arrestati - Due coniugi sono stati arrestati dai carabinieri a Palmi e posti ai domiciliari perche' sorpresi a tagliare gli ulivi secolari donati al Comune dallo scrittore ... lagazzettadelmezzogiorno.it Riaperta al pubblico Villa Repaci - Villa Repaci, dopo quarant'anni dalla donazione dello scrittore calabrese al Comune di Palmi torna ai suoi antichi splendori. rainews.it I cento giorni di Reggio Calabria

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.