A gennaio, la Palestra Juve si trasforma in un’occasione imperdibile per le big di Serie A. I bianconeri, pronti a sfruttare questa finestra di mercato, potrebbero fare la differenza. Redazione JuventusNews24 analizza le mosse e le strategie dei club, concentrandosi anche sulle recenti decisioni dell’Inter dopo lo stop di Dumfries. Un momento decisivo per il calciomercato e le ambizioni di tutte le grandi.

© Juventusnews24.com - Palestra Juve, a gennaio è un sogno proibito per una big di Serie A: i bianconeri possono approfittarne. Di chi si tratta

Palestra Juve, le strategie di mercato dell’Inter dopo lo stop di Dumfries. Marco Barzaghi rivela che non ci saranno nuovi acquisti sulla fascia destra. L’infortunio occorso a Denzel Dumfries ha obbligato la dirigenza dell’ Inter a riflettere con attenzione sulle possibili contromosse per la sessione invernale di calciomercato. Nonostante i numerosi nomi accostati ai nerazzurri, tra cui diversi profili seguiti anche dalla Juventus, la linea societaria sembra ormai tracciata. Come riportato dal giornalista di Sky Sport, Marco Barzaghi, l’Inter non ha intenzione di procedere con investimenti onerosi durante il mese di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Hojbjerg Juve, è lui il sogno proibito per la mediana: il Marsiglia prova a mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri ma… Il punto verso gennaio

Leggi anche: Palestra Juve, continua l’interesse dei bianconeri per il terzino: metà dei top club di Serie A sulle sue tracce ma questa squadra è in pole. Ultime

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Palestra Juve l’esterno è conteso da diversi club europei Due big pronte all’acquisto dell’obiettivo bianconero | ecco quali sono; Palestra Inter l’esterno del Cagliari è sempre più vicino alla prima convocazione in Nazionale.

Ceccarini: “Tutte le big su Palestra, anche la Juve…” - Niccolò Ceccarini su Tmw parla di mercato: L’apertura del mercato di gennaio è sempre più vicina e il Milan sta cercando di accelerare i tempi per affondare il ... tuttojuve.com