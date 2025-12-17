Palazzi pericolanti e città da rigenerare Biancofiore | Mancano visione e coraggio da parte dei decisori politici
Biancofiore denuncia la mancanza di visione e coraggio dei decisori politici nel fronteggiare il degrado di palazzi pericolanti e la necessità di rigenerare le città. In Capitanata emerge un’urgenza di interventi audaci per trasformare il territorio e ridare vita agli spazi abbandonati, ponendo al centro di questa sfida la volontà di cambiare e di investire nel futuro.
“In questa città, ma in tutta la Capitanata, serve una nuova visione, serve molto coraggio da parte dei decisori politici”. Manca una vision a Foggia secondo il presidente di Ance Puglia, Gerardo Biancofiore. “Io non la vedo”, deve constatare.Non sottace una critica neanche troppo velata, per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
