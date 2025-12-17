Palagonia assalto notturno a un bancomat | lo fanno esplodere e rubano la cassaforte

Nella notte tra il 17 e il 18 dicembre, a Palagonia, un gruppo di criminali ha preso di mira la filiale Unicredit, facendo esplodere il bancomat e sottraendo la cassaforte. L’episodio si inserisce in un’ondata di furti simili nella regione, evidenziando l’attività di una banda specializzata in assalti ai bancomat.

Colpita la filiale Unicredit di Palagonia con l'uso di esplosivo. Nella notte appena trascorsa, tra il 17 e il 18 dicembre, una banda specializzata nei colpi ai bancomat è entrata in azione a Palagonia, nel territorio del Catanese. I malviventi hanno preso di mira la filiale Unicredit, riuscendo a sottrarre la cassaforte esterna dopo aver fatto ricorso a materiale esplosivo. Almeno tre persone coinvolte nel colpo. Dalle prime ricostruzioni emerge che il raid sarebbe stato compiuto da non meno di tre individui, che hanno agito rapidamente prima di allontanarsi con il bottino.

Esplosione nella notte a Palagonia, assalto al bancomat Unicredit - Banda del bancomat in azione la notte scorsa a Palagonia dove, utilizzando dell’ esplosivo , è riuscita a portare via la cassaforte esterna della filiale di ... gazzettadelsud.it

