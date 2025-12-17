Pala Fersini ci siamo | la città ha il suo nuovo polo sportivo e sociale

Il 20 dicembre 2025, alle 11.30, sarà inaugurato il rinnovato Pala Fersini, il nuovo polo sportivo e sociale di Fiumicino. Situato in viale Danubio, rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità locale, offrendo spazi dedicati a diverse attività e momenti di aggregazione. Un investimento che rafforza il patrimonio sportivo e sociale della città.

Fiumicino, 17 dicembre 2025 – Sabato 20 dicembre 2025, alle 11.30, sarà inaugurato il rinnovato Palazzetto dello Sport Pala Fersini, in viale Danubio a Fiumicino. Alla cerimonia prenderanno parte, tra gli altri, il sindaco Mario Baccini. L’intervento di ristrutturazione restituisce alla città una struttura moderna, sicura e pienamente funzionale, destinata a diventare un punto di riferimento sportivo e aggregativo a livello comunale e regionale. Il progetto ha previsto una rifunzionalizzazione e un ampliamento complessivo dell’impianto sportivo attraverso interventi coordinati di demolizione, ricostruzione e adeguamento edilizio, impiantistico e normativo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

