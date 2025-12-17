Paita Iv | Combattere l' antisemitismo senza ambiguità Mai dalla parte di Albanese

Signor Presidente, colleghe e colleghi, intervengo oggi per affrontare un tema che non appartiene solo al passato. La lotta contro l'antisemitismo richiede fermezza e chiarezza, senza ambiguità. È essenziale condannare ogni forma di odio e discriminazione, mantenendo alta l’attenzione e la responsabilità collettiva. Solo così possiamo costruire un clima di rispetto e solidarietà, evitando che le tenebre del passato tornino a oscurare il nostro presente.

© Ilfoglio.it - Paita (Iv): "Combattere l'antisemitismo senza ambiguità. Mai dalla parte di Albanese" Signor Presidente, colleghe e colleghi, intervengo oggi per affrontare un tema che non appartiene solo al passato. Dopo il terribile attentato a Sydney, torna a interrogare con forza il nostro presente: il ritorno dell’antisemitismo. Non si tratta di un problema che riguarda una sola comunità. Ogni volta che riemerge l’odio antiebraico, è l’intera struttura della democrazia ad essere messa in discussione. La storia ci insegna che l’antisemitismo non è mai un fatto isolato: è sempre il sintomo di una società che smette di riconoscere la dignità dell’altro. Quando parliamo di questo ritorno, non possiamo prescindere dall’Olocausto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it Leggi anche: Il campo largo sta dalla parte di Albanese Leggi anche: La rassegna parte dalla storia di Alfonsina Strada La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Paita (Iv): "Combattere l'antisemitismo senza ambiguità. Mai dalla parte di Albanese" - "Siamo e saremo sempre al fianco delle equilibrate parole di Liliana Segre e mai dalla parte del linguaggio scomposto di Francesca Albanese. ilfoglio.it

Siti sessisti: Paita (Iv), 'bene sì commissione Segre a approfondimento' - “La Commissione intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza ha confermato l'intenzione di svolgere una sessione di discussione specifica ... iltempo.it

Dazi, Paita (Iv): “Meloni pensava di essere ponte fra Trump e l’Europa. Ora ci spieghi cosa farà” - “La situazione è preoccupante, con la decisione dell’amministrazione americana di imporre pesanti dazi alle nostre merci a rischio ci sono le nostre imprese e migliaia di posti di lavoro. ilfattoquotidiano.it

Degli allagamenti del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea si parla anche in Parlamento. Emendamento di Raffaella Paita alla manovra. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.