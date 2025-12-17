Pagelle Juventus Women Manchester United | Wälti a livello Champions Girelli in grossa difficoltà VOTI

Le pagelle della sfida tra Juventus Women e Manchester United in Champions League svelano le prestazioni delle protagoniste, con Wälti in evidenza e Girelli in difficoltà. I voti di Mauro Munno offrono un'analisi dettagliata delle protagoniste di questa emozionante giornata europea, evidenziando le forze e le criticità emerse sul campo. Un'analisi approfondita per appassionati e tifosi desiderosi di conoscere i giudizi sulle giocatrici più in vista.

di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la sesta giornata di Women’s Champions League: pagelle Juventus Women Manchester United. I voti e i giudizi alle protagoniste della settima giornata di Women’s Champions League: pagelle Juventus Women Napoli. LA SINTESI DELLA PARTITA Peyraud-Magnin 6.5 – Difficile fare di più su Park. Buona la parata con cui disinnesca la fucilata dal limite di Malard. Kullberg 6 – Non patisce particolarmente, forse perché Malard è dall’altra parte. Si sgancia anche ma non riesce a dare pericolosità. Dal 63? Krumbiegel 6 – Sembra in crescita Harviken 6 – Comincia ballando i balli di Park e Malard, poi smette e cresce di prestazione Salvai 5 – In difficoltà a difendere sia davanti all’area sia a campo aperto Carbonell 6 – Malard è un cliente scomodissimo, lei vacilla ma non soccombe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

