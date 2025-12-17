Pagamento Naspi a dicembre 2025 quando arriva | consulta le date
L'articolo fornisce le date di pagamento della NASpI a dicembre 2025, con dettagli specifici sui tempi di accredito. Per chi riceve già l'indennità, i pagamenti sono previsti a partire dal 15 dicembre. Ecco le informazioni utili per conoscere le date esatte e pianificare al meglio le proprie finanze durante il mese.
. I pagamenti dell’ indennità di disoccupazione NASpI è previsto a partire dal 15 dicembre per chi già percepisce il sussidio. Le date di erogazione sono variabili e, come ogni mese, dipendono dal momento in cui l’interessato ha presentato la domanda. Aumenti NASpI 2025 Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore alcune novità. 🔗 Leggi su Feedpress.me
