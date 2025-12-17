Pagamento Assegno Unico a dicembre 2025 date di accredito Inps e ultime novità sugli aumenti

A dicembre 2025, l'assegno unico verrà accreditato tra il 17 e il 19, con le date specifiche per le famiglie senza variazioni e per quelle con modifiche o nuove richieste. Ecco le ultime novità sugli importi e le modalità di pagamento, in attesa delle eventuali novità su aumenti e aggiornamenti da parte dell’INPS.

L’assegno unico di questo mese verrà accreditato tra il 17 e il 19 dicembre 2025 alle famiglie per le quali la rata non ha subito nessuna variazione rispetto a novembre, negli ultimi giorni di dicembre ai nuclei che hanno subito variazioni oppure che lo ricevono per la prima volta. Vediamo come cambieranno gli importi della misura nel 2026. Fanpage.it

