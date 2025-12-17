Pagamento Assegno Unico a dicembre 2025 date di accredito Inps e ultime novità sugli aumenti

A dicembre 2025, l'assegno unico verrà accreditato tra il 17 e il 19, con le date specifiche per le famiglie senza variazioni e per quelle con modifiche o nuove richieste. Ecco le ultime novità sugli importi e le modalità di pagamento, in attesa delle eventuali novità su aumenti e aggiornamenti da parte dell’INPS.

L’assegno unico di questo mese verrà accreditato tra il 17 e il 19 dicembre 2025 alle famiglie per le quali la rata non ha subito nessuna variazione rispetto a novembre, negli ultimi giorni di dicembre ai nuclei che hanno subito variazioni oppure che lo ricevono per la prima volta. Vediamo come cambieranno gli importi della misura nel 2026. Fanpage.it Leggi anche: Pagamento Assegno Unico a ottobre 2025, date accredito Inps: aumenti e ultime novità Leggi anche: Pagamento Assegno Unico a novembre 2025, date di accredito Inps e come cambia l’assegno dal prossimo anno Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Assegno di Inclusione Dicembre, Date Uscite SFL, AUU e Naspi, 120K in Manovra 2026 Pagamento Assegno Unico a dicembre 2025, date di accredito Inps e ultime novità sugli aumenti - L’assegno unico di questo mese verrà accreditato tra il 17 e il 19 dicembre 2025 alle famiglie per le quali la rata non ha subito nessuna variazione ... fanpage.it

