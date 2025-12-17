Paesi sicuri Strasburgo dice sì alla riforma È di nuovo maggioranza Giorgia | il Ppe vota con Ecr video

Strasburgo approva la riforma del sistema di asilo, segnando una vittoria per la maggioranza di Giorgia. Il Parlamento europeo, con il voto del PPE e dell’ECR, conferma il suo sostegno, respingendo le opposizioni di sinistra. Una decisione che definisce un nuovo orientamento sulla gestione dei paesi sicuri e sulla politica migratoria comunitaria, rafforzando la linea adottata dall’Italia e dai suoi alleati.

Il Parlamento europeo ha approvato l'adozione dei mandati negoziali sulla riforma del sistema di asilo, rigettando le richieste delle forze di sinistra. Il primo testo, firmato dall'eurodeputato di Fratelli d'Italia (Ecr) Alessandro Ciriani, è passato con 396 sì, 202 no e 56 astensioni, il secondo con 384 favorevoli, 237 contrari e 31 astenuti. I negoziati con il Consiglio europeo hanno l'obiettivo di chiudere un accordo a stretto giro. Anche in questa occasione il Ppe ha votato insieme al Partito dei conservatori europei mettendo a repentaglio la 'maggioranza Ursula'. Migranti spediti nei paesi terzi: Ok dal Consiglio dell'Unione; Stretta Ue sui migranti, tutte le novità e perché ora i centri in Albania potranno funzionare; Migranti, svolta dell'Europa: rivedere le regole sui diritti umani; Sbarchi, patto Meloni-von der Leyen: "Un piano comune sui migranti". Accordo sui "Paesi terzi sicuri". Migranti, il Consiglio Ue dice sì alla proposta sui Paesi terzi sicuri. I centri in Albania verso lo sblocco - È quello che il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aspettava per presentare al Consiglio dei ministri il disegno di legge che riesca a sbloccare...

Strada (Pd), l'accordo tra Ppe e destre sui paesi sicuri è vergognoso' - "Come Socialisti abbiamo contestato il mandato negoziale sui Paesi sicuri votando contro due proposte legislative che smantellano l'attuale sistema d'asilo. ansa.it

Ma le strutture in Albania non potranno essere usate per chi è salvato in mare - Nessun Paese che aderisce alla Convenzione di Ginevra (come l’Italia) è legittimato a dismettere l’obbligo di esaminare le richieste di asilo, tranne se si trova in una situazione di ... repubblica.it

