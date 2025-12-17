Pace dialogo e confronto La Festa dei Lumi a Pisa Sabato evento in sicurezza
La Festa dei Lumi a Pisa, organizzata dal festival Nessiah della Comunità ebraica, si apre a un momento di condivisione, pace e dialogo. L’evento, intitolato
di Gabriele Masiero Condivisione, pace, dialogo, confronto. Sono le parole d’ordine con le quali Il festival Nessiah, organizzato dalla Comunità ebraica di Pisa e intitolato quest’anno "Voci dai Balcani", spalanca le porte per vivere insieme la Festa dei Lumi. L’accensione pubblica, nella Sinagoga di via Palestro, del sesto lume di Hanukkah è in programma sabato alle 18.30. E in vista dell’evento saranno rafforzate le misure di sicurezza: la prefettura è al lavoro già da settimane insieme alle forze dell’ordine cittadine, ma la strage di ebrei in Australia ha inevitabilmente alzato il livello di allerta e saranno quindi intensificati i servizi di prevenzione e controllo con personale in uniforme e in borghese, sia in prossimità dei luoghi di culto (chiese, sinagoga e cimitero ebraico), ma anche dove è più alta la concentrazione di persone laddove si svolgono mercatini natalizi. Lanazione.it
Pace, dialogo e confronto. La Festa dei Lumi a Pisa. Sabato evento in sicurezza - Tra i presenti: il sindaco Michele Conti, l’arcivescovo, Anpi e molte altre autorità. msn.com
