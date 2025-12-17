Pacchetto Automotive UE | non solo elettriche dal 2035

Il Pacchetto Automotive UE sta ridefinendo il futuro del settore automobilistico europeo, con obiettivi ambiziosi e nuove normative che vanno oltre le vetture elettriche dal 2035. Questa svolta rappresenta un punto di svolta cruciale, coinvolgendo aziende, tecnologie e strategie che plasmeranno il panorama delle quattro ruote per le prossime generazioni. Un cambiamento epocale destinato a trasformare il modo in cui muoviamo e pensiamo la mobilità.

© Pantareinews.com - Pacchetto Automotive UE: non solo elettriche dal 2035 Pacchetto Automotive UE è la locuzione che in queste ore sta rimbalzando su tutti i tavoli decisionali del Vecchio Continente, segnando uno spartiacque storico per l’industria delle quattro ruote. Quello che fino a poco tempo fa sembrava un destino ineluttabile — la fine del motore a combustione interna — è stato ufficialmente riscritto. Bruxelles ha infatti svelato l’atteso insieme di misure destinato a rilanciare la filiera continentale, confermando le indiscrezioni della vigilia: salta lo stop totale per i motori termici previsto per il 2035. La Commissione europea ha approvato una modifica sostanziale ai regolamenti comunitari, riducendo l’obiettivo di taglio delle emissioni di CO2 al 2035 dal 100% al 90%. 🔗 Leggi su Pantareinews.com Leggi anche: Tajani: Dobbiamo impedire che dal 2035 in Ue ci sia solo produzione di auto elettriche – Il video Leggi anche: Solo auto elettriche dal 2035, la Ue fa retromarcia (parziale) sul Green new deal: la “rivincita” del motore endotermico Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Auto, in arrivo il nuovo pacchetto Ue: le nuove norme; La Commissione Ue ha deciso: auto a motore termico anche dopo il 2035; In arrivo il pacchetto auto Ue che lascerà in vita oltre il 2035 i motori a benzina e diesel (e l'ibrido); Ue, salta stop motori termici dal 2035. Incentivi a minicar elettriche. L’UE frena lo stop ai motori termici nel 2035: cosa c’è davvero nel nuovo pacchetto Automotive europeo - La Commissione UE rivede lo stop al termico nel 2035: flessibilità, supercrediti, batterie e nuove regole per le flotte aziendali. missionline.it

