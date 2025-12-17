Ovovia | la maggioranza traballa sulla variazione di bilancio Forza Italia salva la delibera

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un clima politico segnato da tensioni interne, Ovovia si distingue per la sua posizione nella variazione di bilancio. Forza Italia si impegna a sostenere la delibera, sottolineando la loro lealtà al sindaco e alla maggioranza. La loro decisione potrebbe essere decisiva per il passaggio dell’atto, evidenziando un equilibrio delicato tra fedeltà politica e responsabilità amministrativa.

ovovia la maggioranza traballa sulla variazione di bilancio forza italia salva la delibera

© Triesteprima.it - Ovovia: la maggioranza traballa sulla variazione di bilancio, Forza Italia "salva" la delibera

“Siamo fedeli al sindaco e leali con la maggioranza al punto da garantire il passaggio di una delibera che senza i nostri voti non passerebbe". C'è una duplice lettura rispetto alla variazione di bilancio che “salva” i milioni destinati al progetto della cabinovia urbana, di fatto togliendoli da. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Leggi anche: San Siro, la lunga notte: tattiche e dietrofront. La vendita è a un passo: “Forza Italia salva Milano”

Leggi anche: San Siro, da Forza Italia arriva il Salva Sala

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il Comune di Trieste rinvia la variazione di bilancio per finanziare l'ovovia - E' stata rinviata la variazione di bilancio per consentire al Comune di Trieste di anticipare 30 milioni di euro per il progetto dell'ovovia, oggetto di polemiche e battaglie giudiziarie in città. msn.com

Ghilarza, maggioranza spaccata: traballa il sindaco Licheri - Ore di attesa e di eventuali manovre per cercare di ricucire i pezzi a Ghilarza, dopo che l’altra sera in aula si è consumata la netta spaccatura all’interno del gruppo di maggioranza. unionesarda.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.