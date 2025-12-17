Otto e Mezzo Montanari su Meloni | Votata da meno di un terzo dei cittadini

Dopo una giornata intensa in Parlamento, Tomaso Montanari si schiera con le opposizioni criticando il consenso attuale verso Giorgia Meloni. Il suo focus è sulla rappresentatività, sottolineando che meno di un terzo dei cittadini ha votato il governo, mentre il Paese sembra attraversare un motivo di crisi e “bagno di realtà”. In vista del Consiglio europeo, le sue parole si inseriscono nel dibattito politico in corso.

© Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, Montanari su Meloni: "Votata da meno di un terzo" dei cittadini "Il bagno di realtà lo sta facendo il Paese". Dopo una giornata di comunicazioni in Parlamento, in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre alla quale parteciperà Giorgia Meloni, Tomaso Montanari si schiera con le opposizioni. Ospite di Otto e Mezzo nella puntata di mercoledì 17 dicembre su La7, il rettore dell'Università per stranieri di Siena minimizza il numero di chi ha scelto il governo Meloni: "Chi l'ha votato è meno di un terzo, però vorrei sapere cosa ne pensano? A me la situazione sembra peggiorata". Nessuna sorpresa da parte di Montanari. Non è infatti il primo attacco a Meloni e governo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Leggi anche: Otto e mezzo, Pino Corrias contro Meloni: "Minacce? Rispetto agli altri..." Leggi anche: Otto e mezzo diventa un ring fra Lilli Gruber e Gianfranco Fini. Su Gaza e Charlie Kirk lui difende Giorgia Meloni e lei gli toglie la parola – Il video La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Montanari attacca Meloni: “Odia la Costituzione, il suo governo ha cultura profondamente fascista” – Video; Odia la Costituzione. Montanari senza freni contro Meloni; Vito Mancuso: “Dio, patria e famiglia dovrebbero essere valori universali, anche della sinistra”; Montanari tira la volata a Schlein: Coi fascisti non si discute. Odia la Costituzione. Montanari senza freni contro Meloni - Dal palco dello sciopero generale, Tomaso Montanari attacca il governo accusandolo di complicità internazionale, derive autoritarie e di incarnare una cultura politica lontana dai principi sociali e a ... msn.com

