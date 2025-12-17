Osvaldo Neto tenta la fuga e colpisce due donne non la passa liscia | il video della follia in strada

17 dic 2025

Osvaldo Neto, calciatore brasiliano, è protagonista di un episodio di violenza in Thailandia. Dopo un alterco scaturito dal mancato pagamento del conto, il giocatore ha tentato la fuga e ha colpito due donne. Il video dell'accaduto mostra una scena di follia in strada, suscitando scalpore e polemiche.

Il calciatore brasiliano Osvaldo Neto coinvolto in una violenta rissa in Thailandia dopo il mancato pagamento del conto. Il video parla da solo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

