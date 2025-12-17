Ostruzionismo e prova di forza della minoranza i consiglieri passano la notte in Comune

I consiglieri di minoranza hanno passato la notte in Comune, opponendosi all'ostruzionismo e alla prova di forza della maggioranza, che ha respinto la richiesta di una seduta supplementare per approfondire gli emendamenti. La maggioranza ha deciso di mantenere il cronoprogramma, insistendo sull'importanza di chiudere e approvare il bilancio nelle sedute già programmate.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.