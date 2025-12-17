Ostia ruba un motorino a mano armata e tenta un’altra rapina a Fiumicino

Un episodio di tentata rapina si è verificato a Ostia, dove due uomini, armati e con il volto coperto, hanno minacciato un giovane per sottrargli il motorino Liberty davanti a un fast food in viale Paolo Orlando. L'evento si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nella zona.

Ostia, 17 dicembre 2025 – In due, volto coperto e armato di pistola, hanno minacciato un ragazzo per portargli via il motorino Liberty davanti a un fast food in viale Paolo Orlando, a Ostia. Fuggiti subito dopo, hanno tentato il colpo in un Poké a Fumicino, in via Coni Zugna, dove i poliziotti del distretto Lido, già sulle loro tracce, li hanno intercettati e inseguiti. La corsa dei due rapinatori sul Liberty rubato è andata avanti fino a via Trincea delle Frasche, dove lo scooter ha sbandato finendo a terra. E’ successo ieri sera, poco prima delle 23. Mentre uno dei due è riuscito a dileguarsi, l’altro, un italiano di 37 anni, è stato disarmato, bloccato e arrestato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

