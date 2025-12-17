Ostia addio alla sabbia sulla ciclabile | sarà rimossa da Ama
Ostia si prepara a dire addio alla sabbia sulla ciclabile, grazie all’intervento di Ama. Pale meccaniche e spazzatrici stradali saranno impiegate per ripulire e garantire sicurezza e fruibilità lungo il lungomare. L’obiettivo è mantenere il percorso percorribile e in perfette condizioni, migliorando l’esperienza di chi lo utilizza quotidianamente. Un intervento concreto per valorizzare e tutelare il patrimonio naturale e urbano di Ostia.
Pale meccaniche e spazzatrici stradali: sono questi i mezzi che verranno impiegati per rimuovere la sabbia dalla ciclabile che fiancheggia il litorale di Ostia.L'esigenza di tenere pulite le ciclabiliNel territorio che, grazie al “progetto del Parco del mare”, sta per conoscere una profonda. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Ostia, accordo Ama-Campidoglio per la rimozione degli accumuli di sabbia - Falconi: “Un passo in avanti che supera rigidità e barriere burocratiche” Ostia, 17 dicembre 2025 – La convenzione tra Ama e Roma Capitale per la rimozione degli accumuli ... ilfaroonline.it
La sabbia rende impraticabile la ciclabile sul lungomare di Ostia: "Serve un nuovo accordo con Ama" - Questa è la situazione del percorso per biciclette sul lungomare di Ostia dove la sabbia trasportata dal vento e le ... romatoday.it
Ciclabile Ostia, ignorate le richieste delle opposizioni: nel rimpallo di competenze resta invasa dalla sabbia - La morte dell’ottantacinquenne, caduto mentre pedalava su una pista sporca all’altezza del Kursaal, lo rendono di ... romatoday.it
