Ostia addio alla sabbia sulla ciclabile | sarà rimossa da Ama

Ostia si prepara a dire addio alla sabbia sulla ciclabile, grazie all’intervento di Ama. Pale meccaniche e spazzatrici stradali saranno impiegate per ripulire e garantire sicurezza e fruibilità lungo il lungomare. L’obiettivo è mantenere il percorso percorribile e in perfette condizioni, migliorando l’esperienza di chi lo utilizza quotidianamente. Un intervento concreto per valorizzare e tutelare il patrimonio naturale e urbano di Ostia.

