Østberg apre il 2026 allo Jännerrallye

Østberg si prepara a inaugurare il 2026 allo Jännerrallye, tornato in gara con Sergiu Itu e una C3 Rally2 di E&S Motorsport. Mentre l’attenzione rimane rivolta al possibile progetto Lancia, il norvegese continuerà a guidare la Citroën, consolidando la sua presenza nel rally internazionale. Un inizio di stagione che promette emozioni e nuove sfide nel mondo del motorsport.

