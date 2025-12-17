Østberg apre il 2026 allo Jännerrallye

Østberg inaugura il 2026 allo Jännerrallye, tornando in gara con Sergiu Itu e una C3 Rally2 di E&S Motorsport. Mentre si mantiene vivo l’interesse per il progetto Lancia, il norvegese continua a guidare la Citroën, pronto a riprendere il ritmo e a sfidare le strade austriache con determinazione e passione.

