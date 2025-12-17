Ospedali prima grana per l' assessore Gerosa I sindacati | Appalto Coopservice criticità insostenibili

L'assessore Gerosa si trova di fronte a nuove sfide negli ospedali di Padova, Cittadella, Camposampiero e Piove di Sacco. Le recenti assemblee sindacali hanno messo in evidenza criticità legate all'appalto Coopservice, sollevando preoccupazioni tra il personale e le organizzazioni sindacali. Una situazione complessa che richiede attenzione e soluzioni tempestive per garantire servizi e condizioni di lavoro adeguate.

Si è concluso proprio in questi giorni il giro di assemblee sindacale del personale operante nei cantieri degli Ospedali di Padova, Cittadella, Camposampiero e Piove di Sacco convocate dalle Organizzazioni Sindacali Filcams Cgi1 Padova, Fisascat Cisl Padova, Uiltrasporti UIL per affrontare le.

