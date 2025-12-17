Oscar l’Italia di Familia è fuori Ma la sorpresa sono due corti animati

L’Italia non ha raggiunto la shortlist per l’Oscar al miglior film internazionale, ma la sorpresa è rappresentata da due cortometraggi animati italiani ancora in corsa. Questa selezione evidenzia la varietà e il talento del cinema italiano, anche al di fuori delle categorie principali. Di seguito, analizziamo i dettagli della competizione e il percorso delle pellicole italiane.

© Quotidiano.net - Oscar, l’Italia di “Familia“ è fuori. Ma la sorpresa sono due corti animati L’Italia è fuori. Ieri è stata annunciata la shortlist delle pellicole in gara per l’Oscar al miglior film internazionale e fra i 15 titoli ancora in corsa, il nostro non c’è. Era stato designato Familia di Francesco Costabile, tratto dall’autobiografia Non sarà sempre così di Luigi Celeste, che nel 2008 uccise il padre per difendere la madre dalle continue violenze. Il film, presentato nella sezione Orizzonti della Mostra del cinema di Venezia nel 2024, aveva portato a Francesco Gheghi il premio come miglior attore della sezione. Il film ha poi vinto un David di Donatello per il miglior attore non protagonista – Francesco Di Leva – e due Nastri d’argento, oltre al premio Guglielmo Biraghi per Francesco Gheghi. Quotidiano.net Leggi anche: Niente Italia, Familia resta fuori dalla shortlist degli Oscar Leggi anche: Oscar 2026, tutte le shortlist: ‘Familia’ fuori, ma l’Italia spera con il corto animato di Matteo Burani La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. L'Italia fuori dagli Oscar. 'Familia' di Costabile non ce la fa Non ci sarà un titolo italiano nella rosa dei 15 film candidati come miglior pellicola internazionale - facebook.com facebook L'Italia fuori dagli Oscar. 'Familia' di Costabile non ce la fa Non ci sarà un titolo italiano nella rosa dei 15 film candidati come miglior pellicola internazionale x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.