A partire dal 2029, la cerimonia degli Oscar sarà disponibile in diretta streaming su YouTube, segnando un nuovo capitolo per l'evento. Dopo decenni di trasmissione tradizionale, questa scelta rappresenta un passo avanti verso un pubblico globale e digitale. La partnership con YouTube garantirà un accesso più immediato e innovativo, mantenendo l'attenzione sull'evento più prestigioso del cinema internazionale.

© Lapresse.it - Oscar, dal 2029 la cerimonia in streaming su YouTube: “Siamo entusiasti” Dal 2029 sarà Youtube a trasmettere la diretta streaming della Notte degli Oscar e non più Abc che manterrà i diritti sino al 2028, centenario della cerimonia. Lo ha annunciato l’ Academy of motion picture arts and sciences. Secondo l’accordo Youtube manterrà i diritti globali dello streaming dal 2029 al 2033, diventando la principale piattaforma per tutto ciò che riguarda gli Oscar, inclusa la copertura del red carpet, i Governors Awards e l’annuncio delle nomination. “ Siamo entusiasti di avviare una partnership globale multiforme con YouTube per diventare la futura sede degli Oscar e della nostra programmazione annuale dell’Academy”, hanno dichiarato l’amministratore delegato dell’Academy Bill Kramer e la presidente Lynette Howell Taylor. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Gli Oscar cambiano 'casa': dal 2029 la cerimonia sarà in diretta streaming su YouTube Leggi anche: Gli Oscar sbarcano su Youtube! Dal 2029 la cerimonia sarà gratis in streaming mondiale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Media, gli Oscar cambiano casa, dal 2029 trasmessi su YouTube; Tony, Shelly e la luce magica esplorano la magia dell’animazione in una clip esclusiva; Novità Sky-Now per Natale: tornano i Delitti del BarLume e la comicità di Jack Black; Rob Reiner racconta l'imprevisto che ha coinvolto Nick Reiner e Bill Hader a un party di Conan O'Brien. Gli Oscar cambiano 'casa': dal 2029 la cerimonia sarà in diretta streaming su YouTube - Dopo quasi mezzo secolo, ABC ha perso i diritti per la messa in onda della serata di consegna dei premi assegnati dall'Academy. movieplayer.it

