Oscar Camps sul caso Open Arms | Salvini resta impunito da oggi gli abusi aumenteranno

Oscar Camps, fondatore di Open Arms, commenta con preoccupazione l'assoluzione definitiva di Matteo Salvini, sottolineando come questa decisione possa favorire un aumento degli abusi e un clima di impunità. La vicenda, che ha acceso il dibattito pubblico, mette in luce le tensioni tra diritti umani e politiche migratorie, lasciando aperta una domanda: quale sarà il futuro delle operazioni di salvataggio in mare?

Òscar Camps, fondatore della Ong Open Arms, ha risposto alle domande di Fanpage.it dopo che la Cassazione ha assolto definitivamente Matteo Salvini dall'accusa di sequestro di persona per le persone trattenute in mare nel 2019. Il 62enne ha detto che la politica dei porti chiusi è "rimasta impunita", ma non è "né legale né giusta". E che con questa sentenza la giustizia ha scelto "da che parte stare". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Caso Open Arms, definitiva l'assoluzione per Salvini Leggi anche: Caso Open Arms, Salvini assolto definitivamente: “Difendere i confini non è reato” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Open Arms, l'udienza è stata rinviata al 17 dicembre; Caso Open Arms in Cassazione, i pm di Palermo chiedono un nuovo processo. Salvini: “Rifarei tutto”; Open Arms, udienza Cassazione rinviata al 17 dicembre; Processo Open Arms, udienza in Cassazione rinviata al 17 dicembre. Open Arms, Oscar Camps: "Non è stata fatta giustizia, è un precedente molto triste" - (LaPresse) "Non credo si sia fatta giustizia non credo sia una decisione tecnica ma politica". stream24.ilsole24ore.com

Assoluzione Salvini per Open Arms, Camps: "E' una sentenza politica" - È amareggiato Oscar Camps, fondatore e direttore di Open Arms, pochi minuti dopo la conferma dell'assoluzione di Matteo Salvini dall'accusa di sequestro di persona all'uscita della Corte di Cassazione ... repubblica.it

Processo Open Arms, rinviata l'udienza. Camps: "Continueremo a salvare vite" - Nella circostanza si discuterà il ricorso per saltum presentato dalla Procura di Palermo contro l'assoluzione del ministro Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'uffic ... tg24.sky.it

Open Arms, Camps Un giorno ci vergogneremo tutti, abbiamo lasciato morire 40mila persone in mare

Oscar Camps, fondatore Open Arms: «Non è una decisione tecnica, ma politica» - facebook.com facebook

