oscar 2026 quando verranno annunciate le nomination ufficiali

Il countdown verso gli Oscar 2026 è ufficialmente iniziato. Con l’annuncio delle shortlist da parte dell’Academy, si apre la corsa ai riconoscimenti per i film che potrebbero conquistare una nomination. Un momento atteso dagli appassionati di cinema, che ora seguono con attenzione le prime selezioni e i possibili protagonisti della prossima grande notte degli Oscar.

È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia verso la 98esima edizione dei premi Oscar. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha infatti annunciato le shortlist, elenco preliminare con i migliori titoli che possono sperare in una nomination. Per le candidature vere e proprie, che determineranno le cinquine che si giocheranno la statuetta nella cerimonia di gala del Dolby Theatre, bisognerà però aspettare ancora. L’annuncio è previsto, in diretta streaming sul sito ufficiale dell’organizzazione, il 22 gennaio, quando in Italia sarà tardo pomeriggio. La premiazione si terrà invece a Los Angeles il 15 marzo con la conduzione, per il secondo anno consecutivo, di Conan O’Brien. 🔗 Leggi su Lettera43.it

