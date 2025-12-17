Matteo Burani entra nella shortlist per gli Oscar 2026, ispirato dalla sua Bologna. Nel 2024 aveva partecipato a Venezia, attirando l’attenzione di Zerocalcare con il suo lavoro, tra cui spiccava Playing God, che ha contribuito a consolidare la sua reputazione nel panorama cinematografico.

© Ilrestodelcarlino.it - Oscar 2026, Matteo Burani nella shortlist: “Mi ha ispirato la mia Bologna”

Nel settembre del 2024 andò in concorso a Venezia, dove suscitò l’interesse di Zerocalcare: scrisse che, tra le poche cose che gli erano piaciute “un botto”, c’era Playing God. Ora si sa che il corto in stop motion di Studio Croma Animation, un lavoro di nove minuti diretto dal bolognese Matteo Burani, 35 anni a marzo, scritto con Gianmarco Valentino e animato da Arianna Gheller, è entrato nella shortlist degli Oscar 2026 tra i 15 animated short films e che andrà alle nomination ufficiali di gennaio. C’è anche Éiru della bolognese Giovanna Ferrari, la storia di una bambina dai capelli color di fiamma nell’Irlanda celtica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Oscar 2026, tutte le shortlist: ‘Familia’ fuori, ma l’Italia spera con il corto animato di Matteo Burani

Leggi anche: Oscar 2026: l’Italia candida “Familia” di Francesco Costabile – trama, dove vederlo, calendario shortlist/nomination

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Da Bologna a Hollywood Il Segreto di Playing God per gli Oscar

Oscar 2026, Matteo Burani nella shortlist: “Mi ha ispirato la mia Bologna” - Il suo corto d’animazione del regista bolognese ‘Playing God’ dura 9 minuti ed è animato da Arianna Gheller. ilrestodelcarlino.it