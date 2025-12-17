Oscar 2026 l’Italia presente nelle shortlist nonostante l’esclusione di Familia | ecco con cosa

Le shortlist degli Oscar 2026 regalano emozioni contrastanti per l’Italia. Mentre il film di Francesco Costabile, Familia, non ha conquistato un posto tra le candidature, altre pellicole italiane emergono come possibili protagoniste. Un bilancio di speranze e delusioni che testimonia il fermento e la qualità del nostro cinema nel panorama internazionale.

© Lettera43.it - Oscar 2026, l’Italia presente nelle shortlist nonostante l’esclusione di Familia: ecco con cosa Buone e cattive notizie per l’ Italia dalle shortlist degli Oscar 2026. Niente da fare per Familia, il film di Francesco Costabile selezionato dal nostro Paese per la corsa alla statuetta per il lungometraggio internazionale. In lizza per le nomination, che saranno annunciate il 22 gennaio, ci sono titoli come Un semplice incidente di Jafar Panahi, Sentimental Value di Joachim Trier e La voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania. Un’esclusione sorprendente, soprattutto se si considera che le indiscrezioni di stampa americana davano il film italiano tra i favoriti della vigilia anche in ottica candidature. 🔗 Leggi su Lettera43.it Leggi anche: Oscar 2026: l’Italia candida “Familia” di Francesco Costabile – trama, dove vederlo, calendario shortlist/nomination Leggi anche: Oscar 2026, tutte le shortlist: ‘Familia’ fuori, ma l’Italia spera con il corto animato di Matteo Burani Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Oscar 2026: Italia fuori dalla shortlist dei Migliori film internazionali, ma c'è ancora una speranza - Nelle 12 shortlist per gli Oscar 2026 annunciate oggi non c'è il film Familia di Francesco Costabile, scelto per rappresentare l'Italia ... msn.com

