Oscar 2026 l’Italia fuori dalla shortlist per il film straniero Ma brillano i corti italiani Playing god ed Eirù

L’Italia non ha ottenuto la shortlist per il miglior film straniero agli Oscar 2026, con nessun film italiano tra i candidati principali. Tuttavia, i cortometraggi italiani “Playing God” ed “Eirù” si sono distinti, portando avanti il talento nazionale nel settore del cinema breve. La selezione evidenzia le sfide e le opportunità per il cinema italiano nel contesto internazionale.

Niente film italiano ai prossimi Oscar. Familia non è entrato nella shortlist dei titoli che si contenderanno la statuetta del miglior film Internazionale 2026. Nessuna sorpresa perché il film di Francesco Costabile era la candidatura più sciapa e risibile per siffatto contesto. Misteri della commissione ANICA permettendo, shortlist o non shortlist, a contendersi l’Oscar come Miglior film internazionale c’è un favorito assoluto e un outsider clamoroso: il primo è il film diretto dal pluripremiato regista iraniano Jafar Panahi, Un semplice incidente, che batte, fortunosamente per i transalpini, bandiera produttiva francese; il secondo, invece, è una perla di assoluta bellezza che uscirà in Italia a metà febbraio, ovvero una saga heimatiana imbevuta di gocce tarkovskyane intitolato Sound of falling della tedesca Mascha Schilinski. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

