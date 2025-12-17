Ortona rende omaggio ai propri cittadini con una cerimonia speciale: dopo la messa nella basilica di San Tommaso, si è svolta una festa per celebrare i 50 e 60 anni di matrimonio di coppie ortonesi. Un evento che testimonia storie di dedizione, valori e amore duraturo, sottolineando l'importanza di questi traguardi nella comunità.

© Chietitoday.it - Ortona celebra i 50 e 60 anni di matrimonio dei suoi concittadini: prima la messa nella basilica di San Tommaso, poi la festa

Una festa condivisa, per celebrare i 50 e 60 anni di matrimonio di coppie di ortonesi, “un traguardo importante che racconta storie di vita, dedizione e valori condivisi”, ha commentato l'assessore alle Politiche sociali, Anna Rita Guarracino.La cerimonia, a cui ha preso parte anche il sindaco. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: L’Università di Pisa celebra i 200 anni della prima cattedra di Egittologia del mondo

Leggi anche: Otto giorni di musica con doppi concerti: a Bari il festival Time Zones celebra i suoi 40 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lanciano i mitici anni di Baciami Piccina

Cerimonia speciale a Ortona per i 50 e 60 anni di matrimonio - ORTONA – “ La città di Ortona ha celebrato i 50 e 60 anni di matrimonio di alcuni cittadini, un traguardo importante che racconta storie di vita, dedizione e valori condivisi”. abruzzonews.eu