Orti del Vescovo stralciati Un ostacolo in meno per rifare ponte Garibaldi

Gli Orti del Vescovo sono stati stralciati dal progetto di rigenerazione urbana dell’area tra piazza Garibaldi e il fiume Misa, eliminando un ostacolo per la riqualificazione del ponte Garibaldi. Il progetto, dal valore di circa 15 milioni di euro, coinvolgeva diversi enti e prevedeva interventi su un’ampia zona della città di Senigallia.

Stralciato il progetto Orti del Vescovo, rimosso un ostacolo per il rifacimento del ponte Garibaldi. Il vecchio progetto di rigenerazione urbana dell'intera area compresa tra piazza Garibaldi, via Portici Ercolani, via delle Caserme e il fiume Misa, del valore di circa 15 milioni di euro, prevedeva la compartecipazione oltre che della Fondazione Città di Senigallia anche del Comune, l'Erap Marche e l'Istituto Diocesano Sostentamento Clero. L'iniziativa prevedeva tra i 38 appartamenti di edilizia residenziale pubblica la possibilità per anziani autosufficienti di risiedere in centro storico grazie a un accordo che prevede un affitto agevolato per 25 anni ad un canone inferiore del 25% a quello concordato.

