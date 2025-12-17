orte falconara camion tra le case

Un cantiere per il raddoppio della Orte Falconara sta portando mezzi pesanti attraverso il borgo, attraversando le abitazioni vicine alla strada. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei residenti, con i camion che transitano a pochi metri dalle case, mettendo a rischio l’incolumità della comunità.

Cantiere per il raddoppio della Orte Falconara: i mezzi pesanti attraversano il nostro piccolo borgo dove le case sono a ridosso della piccola strada che lo attraversa, sfiorano i nostri portoni e mettono a rischio la nostra sicurezza". E’ quanto ha scritto ormai un mese fa un cittadino residente a Genga al prefetto Maurizio Valente per chiedere un intervento a tutela della "sicurezza delle persone". Il cittadino parla di "disinteresse al problema da parte degli amministratori locali" sostiene anche ci siano delle soluzioni per evitare il passaggio dei mezzi pesanti all’interno della frazione Falcioni dove "esiste il limite dei 30 orari e il divieto di transito dei mezzi pesanti, ma nessuno controlla", ma "servirebbe l’intervento di un’autorità". Ilrestodelcarlino.it

