Orrore in casa bimba di 9 anni uccisa a coltellate | arrestato un 15enne

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia sconvolge una tranquilla famiglia: una bimba di soli nove anni viene trovata senza vita, uccisa a coltellate. La scoperta ha lasciato la comunità sgomenta e in attesa di risposte. Un sospetto di 15 anni è stato arrestato, ma molte domande restano senza risposta, alimentando il dolore e il mistero che avvolgono questa terribile perdita.

Immagine generica

Restano ancora molte ombre sulla morte della piccola Aria, una bambina di appena nove anni che aveva da poco spento le candeline. Una tragedia improvvisa, arrivata nel tardo pomeriggio di lunedì 15 dicembre, che ha spezzato una quotidianità fatta di piccoli sogni e attese tipiche dell’età. Solo due settimane prima aveva festeggiato il compleanno con una festa a tema Kpop Demon Hunters e, la sera precedente, aveva raccontato con entusiasmo alla sua migliore amica la lista dei regali di Natale che sperava di trovare sotto l’albero, come riportano i media locali. >> “La decisione del giudice”. Clizia Incorvaia, dopo la denuncia choc la sentenza è arrivata: è finita così L’allarme è scattato poco dopo le 18:00, quando sono stati chiamati i soccorsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Bimba uccisa a coltellate in casa: Aria aveva solo 9 anni, arrestato sospetto adolescente in UK

Leggi anche: Aria uccisa in casa sua: la bimba di 9 anni aveva appena festeggiato il compleanno, arrestato un 15enne

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Gallarate, afferra e bacia bimba di 3 anni: orrore dell'algerino davanti all'asilo | .it.

Orrore in asilo: bimba di 9 mesi legata a faccia in giù, resta soffocata. Condannata responsabile - A Cheadle Hulme, nel Greater Manchester, la vice responsabile dell’asilo Tiny Toes, Kate Roughley, è stata condannata a 14 anni per la morte per soffocamento di Genevieve, bimba di 9 mesi. fanpage.it

Orrore a Muggia donna uccide il figlio di 9 anni in casa

Video Orrore a Muggia donna uccide il figlio di 9 anni in casa

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.