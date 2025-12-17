Orrore in casa bimba di 9 anni uccisa a coltellate | arrestato un 15enne

Una tragedia sconvolge una tranquilla famiglia: una bimba di soli nove anni viene trovata senza vita, uccisa a coltellate. La scoperta ha lasciato la comunità sgomenta e in attesa di risposte. Un sospetto di 15 anni è stato arrestato, ma molte domande restano senza risposta, alimentando il dolore e il mistero che avvolgono questa terribile perdita.

Restano ancora molte ombre sulla morte della piccola Aria, una bambina di appena nove anni che aveva da poco spento le candeline. Una tragedia improvvisa, arrivata nel tardo pomeriggio di lunedì 15 dicembre, che ha spezzato una quotidianità fatta di piccoli sogni e attese tipiche dell’età. Solo due settimane prima aveva festeggiato il compleanno con una festa a tema Kpop Demon Hunters e, la sera precedente, aveva raccontato con entusiasmo alla sua migliore amica la lista dei regali di Natale che sperava di trovare sotto l’albero, come riportano i media locali. >> “La decisione del giudice”. Clizia Incorvaia, dopo la denuncia choc la sentenza è arrivata: è finita così L’allarme è scattato poco dopo le 18:00, quando sono stati chiamati i soccorsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

