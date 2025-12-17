Oro in Romania per Rafael Costella campione di karate tarantino di 12 anni

Rafael Costella, giovane talento tarantino di appena 12 anni, porta a casa un oro dalla Romania, confermando il suo talento nel karate. Studente di terza media, rappresenta con orgoglio la città e la regione, dimostrando che la passione e la dedizione portano lontano. Un esempio di eccellenza e di futuro promettente per Taranto e oltre.

© Tarantinitime.it - Oro in Romania per Rafael Costella, campione di karate tarantino di 12 anni Tarantini Time Quotidiano Studente di 3° media e già campione di karate. Orgoglio tutto tarantino per Rafael Costella. L’ultimo riconoscimento, in ordine di tempo, è arrivato pochi giorni fa: medaglia d’oro al Transylvania Wukf European Karate, in Romania. Rafael, classe 2013, si allena con costanza e dedizione tre volte a settimana. Alla pratica agonistica, unisce lo studio al quale si dedica con altrettanto impegno. Nato a Padova, risiede a Ginosa Marina da molti anni. «Sono davvero felice di questo risultato – commenta Rafael, 12 anni appena e grande determinazione – non era facile raggiungere questo traguardo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it Leggi anche: 10 dicembre, 5 anni senza Paolo Rossi: il campione simbolo dell’Italia nel mondo Leggi anche: Karate. Il ferrarese Riccardo Succi sul podio mondiale a Cadice: a 16 anni conquista il bronzo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Oro in Romania per Rafael Costella: il giovane talento tarantino domina il karate europeo - «Sono davvero felice di questo risultato – commenta Rafael – non era facile raggiungere questo traguardo. giornaledipuglia.com

Karate, oro per un dodicenne tarantino alla rassegna in Romania Rafael Costella - L’ultimo riconoscimento, in ordine di tempo, è arrivato pochi giorni fa: medaglia d’oro al Transylvania ... noinotizie.it

