Ordinavano prodotti caseari dall’estero senza pagarli poi rivendevano la merce ad aziende compiacenti | 7 indagati e 7 ditte nei guai

Sette persone e sette aziende nei guai a Reggio Emilia per un'operazione illegale di acquisti e rivendite di prodotti caseari dall’estero. Spacciandosi per rappresentanti di aziende italiane, ordinavano grandi quantità di proteine del latte, ma non saldavano i debiti e rivendevano la merce a imprese compiacenti, creando un sistema fraudolento che ha coinvolto diverse regioni italiane.

Reggio Emilia, 17 dicembre 2025 – Si spacciavano per rappresentanti di aziende nazionali e ordinavano da ditte estere ingenti quantitativi di prodotti caseari (in particolare proteine del latte), ma alla consegna non pagavano i fornitori per poi piazzare la merce ad una rete di imprese compiacenti prevalentemente in Campania. Perquisizioni e aziende nei guai. È quanto scoperto dall' operazione denominata 'Dirty Milk', condotta dalla polizia di Stato del Cosc, il centro operativo per la sicurezza cibernetica Emilia-Romagna di Bologna, col coordinamento della polizia postale e la collaborazione dei Cosc di Abruzzo, Campania e Puglia che hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari nei confronti di sette persone e sette aziende italiane indagate, a vario titolo, per truffa ai danni di aziende estere operanti nel settore caseario.

