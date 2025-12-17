Orario Juve Cesena Primavera | quando si gioca il match dei bianconeri di Padoin Tutti i dettagli sulla sfida di Vinovo

Scopri gli orari e i dettagli della sfida tra Juventus Primavera e Cesena, valida per la 16ª giornata del campionato 2025/26. La partita si svolgerà a Vinovo e vedrà in campo i giovani bianconeri di Padoin. Restate aggiornati per tutte le informazioni sulla data, l’orario e le modalità di visione del match.

© Juventusnews24.com - Orario Juve Cesena Primavera: quando si gioca il match dei bianconeri di Padoin. Tutti i dettagli sulla sfida di Vinovo Orario Juve Cesena Primavera: quando si gioca il match dei bianconeri di Padoin, valido per la 16ª giornata di campionato 202526. Il campionato Primavera 1 non conosce sosta e si prepara a vivere un nuovo, intenso capitolo della stagione 20252026. I riflettori del calcio giovanile italiano si sposteranno questo giovedì su Vinovo, dove la Juve Primavera è pronta a scendere in campo per il sedicesimo appuntamento stagionale. L'appuntamento è fissato per giovedì 18 dicembre 2025, con fischio d'inizio alle ore 14:00. Teatro della sfida sarà il campo "Ale&Ricky" situato all'interno dell'Allianz Training Center, il cuore pulsante del settore giovanile bianconero, dove i padroni di casa ospiteranno la formazione Primavera del Cesena.

Primavera Juventus-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - La sfida tra Juventus Primavera e Torino, in programma sabato 6 dicembre a partire dalle ore 11, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma ... tuttosport.com

Women Champions, Juventus-Manchester United: orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming - facebook.com facebook

Women Champions, #Juventus- #ManchesterUnited: orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming x.com

