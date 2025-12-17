Opposizioni comiche in Aula | parlano di frigorifero vuoto e di spallata alle porte Il sarcasmo di Meloni
In un clima di tensione, le opposizioni si confrontano con battute ironiche su frigoriferi vuoti e porte sventrate, mentre Meloni risponde con fermezza. La discussione in Aula si anima tra sarcasmo e replica, preparando il terreno per il prossimo Consiglio Ue. Un confronto acceso che mette in evidenza le diverse sfumature della politica italiana, tra humor e determinazione.
Repliche sgangherate delle opposizioni alla relazione di alto profilo con cui la premier Meloni ha riferito alla Camera dei deputati in vista del Consiglio Ue che si terrà domani e dopodomani. Pace giusta e duratura, aiuti a Kiev, rapporti transatlantici, no all’invio di truppe italiane, tanti argomenti di spessore internazionale messi in campo dalla premier. Da Pd a M5S passando per Avs rispondono in ordine sparso mischiando mele con le pere. Bonelli: “Meloni non parla dei problemi degli italiani”. Schein parla di “frigo vuoto”. La premier ribatte colpo su colpo: “Il tema del carovita è un tema che ci sta particolarmente a cuore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
