In un clima di tensione, le opposizioni si confrontano con battute ironiche su frigoriferi vuoti e porte sventrate, mentre Meloni risponde con fermezza. La discussione in Aula si anima tra sarcasmo e replica, preparando il terreno per il prossimo Consiglio Ue. Un confronto acceso che mette in evidenza le diverse sfumature della politica italiana, tra humor e determinazione.

© Secoloditalia.it - Opposizioni comiche in Aula: parlano di frigorifero vuoto e di spallata alle porte. Il sarcasmo di Meloni

Repliche sgangherate delle opposizioni alla relazione di alto profilo con cui la premier Meloni ha riferito alla Camera dei deputati in vista del Consiglio Ue che si terrà domani e dopodomani. Pace giusta e duratura, aiuti a Kiev, rapporti transatlantici, no all’invio di truppe italiane, tanti argomenti di spessore internazionale messi in campo dalla premier. Da Pd a M5S passando per Avs rispondono in ordine sparso mischiando mele con le pere. Bonelli: “Meloni non parla dei problemi degli italiani”. Schein parla di “frigo vuoto”. La premier ribatte colpo su colpo: “Il tema del carovita è un tema che ci sta particolarmente a cuore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Leggi anche: Abc, in Trasparenza ancora una seduta a vuoto: bagarre in aula

Leggi anche: Consiglio regionale, le opposizioni occupano l'aula per fermare il via libera sulla caccia nei valichi montani

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Le opposizioni occupano l'Aula della Camera per il caso Flotilla, domani informativa di Crosetto - Le opposizioni, Pd, M5s, Avs, hanno chiesto la convocazione urgente di una Capigruppo della Camera per discutere di quanto avvenuto questa notte con gli attacchi israeliani alla Flotilla. huffingtonpost.it

Flottila, opposizioni: Meloni non sfugga responsabilità, venga in aula - Sia la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a riferire in aula sulla situazione a Gaza, anche alla luce dell'attacco subito nella notte dalla Global Sumud Flotilla. notizie.tiscali.it

**Governo: opposizioni vedono La Russa per Meloni in aula, riferisca su Gaza e dazi** - "Abbiamo ringraziato il Presidente del Senato per aver risposto tempestivamente alla nostra richiesta, al nostro invito. iltempo.it

Meloni chiama i deputati dell'opposizione 'ragazzi' e scatta il caos in Aula

Un emendamento di Fratelli d'Italia allargava le maglie dopo il dl sicurezza, poi il dietrofront. L’opposizione insorge: «Siamo alle comiche. Pagliacci» - facebook.com facebook