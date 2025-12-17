Operazione Ghota 2 alla polizia il premio Fapav per l' impegno contro la pirateria audiovisiva
La polizia postale e per la Sicurezza Cibernetica ha ricevuto il Premio Fapav/Ace per il secondo anno consecutivo in riconoscimento dei successi ottenuti con l’operazione Ghota 2. L'iniziativa si inserisce nell'impegno della federazione nella lotta contro la pirateria audiovisiva, evidenziando l’importanza delle azioni di contrasto alle illegalità nel settore dei contenuti digitali.
La polizia postale e per la Sicurezza Cibernetica è stata premiata per il secondo anno consecutivo con il Premio FapavAce – Federazione per la Tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali, per gli importanti risultati operativi conseguiti con l’operazione Gotha2 del Centro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Operazione antimafia, la polizia di Chieti tra le squadre impegnate nel blitz contro il clan Scalisi
Leggi anche: Blitz contro la pirateria, maxi operazione a Catania: arresti e oltre 900mila utenti coinvolti
Operazione Gotha 2 Otto persone arrestate
IPTV, sette pirati arrestati: è scattata l'operazione Gotha 2 - Maxi operazione contro lo streaming illegale italiano: sette arresti per i gestori delle IPTV con centinaia di migliaia di utenti. punto-informatico.it
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.