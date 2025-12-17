Operazione antimafia tra Roma Napoli e il Pontino | tra gli arrestati ci sarebbe un consigliere comunale di Terracina Sequestri per 10 milioni

Una vasta operazione antimafia coinvolge Roma, Napoli e il Pontino, con arresti e sequestri per 10 milioni di euro. Tra i fermati ci sarebbe anche un consigliere comunale di Terracina. Dalle prime ore del mattino, i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina stanno eseguendo numerose misure in diverse località della regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dalle prime ore di questa mattina è scattata una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Latina, che sta interessando Roma, Napoli, Terracina, Latina e diversi comuni della provincia. I militari stanno dando esecuzione a misure cautelari personali e reali emesse dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Capitale. I reati contestati e il quadro accusatorio. Secondo quanto riportato, i destinatari dei provvedimenti sono soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di scambio elettorale politico mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e turbata libertà degli incanti. Leggi anche: Operazione antimafia contro il clan Scalisi: i nomi degli arrestati Leggi anche: Pendolari del furto da Napoli a Roma con sosta fissa al bar per la colazione; arrestati in 4 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Maxi blitz a Roma contro il clan Senese, 14 arresti Blitz antimafia tra Latina, Terracina e Roma: arresti e sequestri per oltre 10 milioni di euro - Tra gli indagati anche un presunto esponente del clan Licciardi ... latinaoggi.eu

Il video del maxi blitz antimafia a Roma, 14 arresti nel clan Senese e sequestro di orologi da 350mila euro - Durante le perquisizioni, i militari hanno sequestrato 13 orologi di pregio, per un valore stimato di circa 350mila euro, ritenuti provento di attività illecita. virgilio.it

misure cautelari e sequestri per oltre 10 milioni di euro disposti dal Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia - facebook.com facebook

Maxi operazione dei Carabinieri, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, contro la criminalità organizzata a Roma: 14 le persone arrestate per tentato omicidio e tentato sequestro di persona, detenzione e porto illegale di armi, spaccio ed estorsione x.com

