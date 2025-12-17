Operaio travolto e ferito da una basculante

Un grave incidente sul lavoro si è verificato ieri a Castelnuovo, in Valsugana, coinvolgendo un operario di 51 anni. Pochi minuti prima delle 15, l'uomo è stato travolto e ferito da una basculante, suscitando preoccupazione e immediati interventi di soccorso.

Mancavano una manciata di minuti alle 15 di ieri, martedì 16 dicembre, quando a Castelnuovo, in Valsugana, si è verificato un brutto incidente sul lavoro con sfortunato protagonista un operaio di 51 anni.Il tutto è successo nell'impianto della Silvelox: secondo quanto ricostruito, l'operaio.

Castelnuovo. Operaio schiacciato da un portone basculante - L'uomo, 59 enne, era al lavoro alla Silvelox quando è stato travolto. rainews.it

