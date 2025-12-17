Operaio morto a via Gianturco | c' è un video della tragedia

Un tragico incidente sul lavoro avvenuto in via Gianturco è stato ripreso da un sistema di videosorveglianza. La vittima, Giacomo Burtone, 49 anni, è rimasto schiacciato tra un camion e un mezzo utilizzato per il movimento di un container. La scena, documentata dal video, evidenzia la gravità dell'incidente e le circostanze che hanno portato alla tragedia.

È stato ripreso da un sistema di videosorveglianza il grave incidente sul lavoro costato la vita al 49enne Giacomo Burtone, rimasto schiacciato tra il camion su cui era stato appena sistemato un container e il mezzo da lavoro, utilizzato per lo spostamento del pesante contenitore. La Procura di. Napolitoday.it

operaio morto via gianturcoChi era Giacomo Burtone l’operaio 49enne morto a Napoli in Via Gianturco? L’incidente, la dinamica - All’interno di un’area utilizzata come cantiere e deposito container, è stato trovato senza vita u ... alphabetcity.it

operaio morto via gianturcoOperaio Giacomo Burtone trovato morto in cantiere a Napoli, aperta indagine per possibile incidente sul lavoro - Ennesimo dramma sul lavoro, morto a Napoli l'operaio 49enne Giacomo Burtone che ha perso la vita in un'area di cantiere e di deposito container ... virgilio.it

