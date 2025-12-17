Operaio morto a via Gianturco | c' è un video della tragedia

Un tragico incidente sul lavoro avvenuto in via Gianturco è stato ripreso da un sistema di videosorveglianza. La vittima, Giacomo Burtone, 49 anni, è rimasto schiacciato tra un camion e un mezzo utilizzato per il movimento di un container. La scena, documentata dal video, evidenzia la gravità dell'incidente e le circostanze che hanno portato alla tragedia.

Operaio Giacomo Burtone trovato morto in cantiere a Napoli, aperta indagine per possibile incidente sul lavoro - Ennesimo dramma sul lavoro, morto a Napoli l'operaio 49enne Giacomo Burtone che ha perso la vita in un'area di cantiere e di deposito container ... virgilio.it

#Napoli - Morto operaio in un cantiere di via Gianturco #Cronaca #ViaGianturco #IncidentiSulLavoro #Carabinieri #Sicurezza #NanoTV - facebook.com facebook

OPERAIO MORTO, CASO IN PARLAMENTO Interrogazione parlamentare di #Avs alla ministra Calderone. Fratoianni: "Incredibile ed inaccettabile il blackout informativo di 10 giorni" #infortunio #lavoro #Piombino x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.