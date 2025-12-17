OpenPolis fotografa una città in affanno tra dispersione scolastica Neet e minori a rischio | Messina davanti all' emergenza sociale

OpenPolis evidenzia una realtà critica a Messina, dove giovani e minorenni affrontano sfide come dispersione scolastica, NEET e rischio sociale. I dati fotografano un contesto in crisi, rendendo evidente l’urgenza di interventi mirati per fronteggiare questa emergenza sociale che coinvolge l'intera comunità.

Il disagio giovanile a Messina non è più un allarme isolato, ma una vera e propria emergenza sociale certificata dai numeri. A ribadirlo è la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino, che torna sul tema alla luce dei nuovi dati contenuti nel rapporto Giovani e Periferie di OpenPolis, mentre in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

