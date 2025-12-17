Open day Darsena Med a Fiumicino regalo di Natale | sconto del 50% sulle visite specialistiche prenotate per gennaio

Il 17 dicembre 2025 a Fiumicino si tiene l'Open Day di Darsena Med, una giornata dedicata alla promozione dei servizi sanitari offerti dalla struttura. In questa occasione, è possibile usufruire di uno sconto del 50% sulle visite specialistiche prenotate per gennaio, offrendo un'opportunità per conoscere i servizi e prendersi cura della propria salute.

Fiumicino, 17 dicembre 2025 – Un’occasione concreta per prendersi cura della propria salute e conoscere da vicino una nuova realtà sanitaria del territorio. In occasione dell open day in programma venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 11, il poliambulatorio medico DarsenaMed ha annunciato una promozione speciale riservata ai partecipanti. Durante la giornata, infatti, tutte le visite specialistiche prenotate direttamente in sede per il mese di gennaio potranno beneficiare di uno sconto del 50%. L’agevolazione è valida su qualunque visita specialistica, senza limitazioni di disciplina, purché la prenotazione venga effettuata nel corso dell’open day. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

