open arms tutte le tappe del processo contro matteo salvini

Dopo un lungo percorso giudiziario, Matteo Salvini è stato definitivamente assolto dalla Corte di Cassazione nel processo riguardante l'Open Arms. L'ex ministro dell'Interno, coinvolto nel caso di un braccio di ferro con una nave ONG nel Mediterraneo, ha visto chiudersi una vicenda complessa che ha attirato l'attenzione pubblica e politica. Ecco tutte le tappe di un procedimento che ha segnato un capitolo importante della sua vicenda giudiziaria.

Matteo Salvini è stato definitivamente assolto dalla Corte di Cassazione nel caso giudiziario riguardante l' Open Arms: l'attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - all'epoca titolare del dicastero dell'Interno - era stato accusato di di sequestro di persona e rifiuto di atti ufficio a causa del lungo braccio di ferro consumato nel giro di 19 giorni tra il vicepresidente del Consiglio e la nave della ong spagnola che si trovava nel Mediterraneo, con a bordo 147 migranti, soccorsi in tre diversi salvataggi. Il Viminale negò più volte l'autorizzazione a sbarcare sull'isola di Lampedusa, nonostante gli appelli in tal senso dal comandante della nave.

