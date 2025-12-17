Open Arms Salvini assolto Meloni | Il ministro che difende i confini fa il proprio lavoro

La Cassazione ha confermato l’assoluzione di Matteo Salvini, chiudendo definitivamente il procedimento. La presidente Meloni sottolinea il ruolo del ministro nel difendere i confini e nel svolgere il proprio dovere. La decisione dei giudici sancisce la fine di un lungo percorso giudiziario, in un contesto politico e istituzionale che continua a far discutere.

© Ilgiornale.it - Open Arms, Salvini assolto. Meloni: "Il ministro che difende i confini fa il proprio lavoro" La sentenza di assoluzione per Matteo Salvini è diventata definitva con la decisione dei giudici della quinta sezione della Cassazione che hanno rigettato il ricorso per saltum presentato dalla Procura di Palermo dopo l'assoluzione di primo grado. " Difendere i confini non è reato ", è stata la prima reazione a caldo del vicepremier. " La definitiva assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms è una buona notizia e conferma un principio semplice e fondamentale: un Ministro che difende i confini dell'Italia non commette un reato, ma svolge il proprio dovere. Forza Matteo ", ha affermato Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Processo Open Arms, Salvini assolto in via definitiva: la Cassazione respinge il ricorso della Procura - La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Palermo sul caso Open Arms, confermando in via definitiva l'assoluzione di Matteo Salvini ... fanpage.it

Matteo Salvini è stato assolto in via definitiva per il caso Open Arms - La Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione del ministro Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, per il caso Open Arms. ilpost.it

Agtw.it. . Open Arms, Camps: «Carta bianca per la violazione dei diritti umani. Sentenza politica» - facebook.com facebook

