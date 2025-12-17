Open Arms Salvini assolto Meloni | Il ministro che difende i confini fa il proprio lavoro

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cassazione ha confermato l’assoluzione di Matteo Salvini, chiudendo definitivamente il procedimento. La presidente Meloni sottolinea il ruolo del ministro nel difendere i confini e nel svolgere il proprio dovere. La decisione dei giudici sancisce la fine di un lungo percorso giudiziario, in un contesto politico e istituzionale che continua a far discutere.

open arms salvini assolto meloni il ministro che difende i confini fa il proprio lavoro

© Ilgiornale.it - Open Arms, Salvini assolto. Meloni: "Il ministro che difende i confini fa il proprio lavoro"

La sentenza di assoluzione per Matteo Salvini è diventata definitva con la decisione dei giudici della quinta sezione della Cassazione che hanno rigettato il ricorso per saltum presentato dalla Procura di Palermo dopo l'assoluzione di primo grado. " Difendere i confini non è reato ", è stata la prima reazione a caldo del vicepremier. " La definitiva assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms è una buona notizia e conferma un principio semplice e fondamentale: un Ministro che difende i confini dell’Italia non commette un reato, ma svolge il proprio dovere. Forza Matteo ", ha affermato Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Open Arms: Salvini assolto definitivamente dalla Cassazione. Il ministro: “Difendere i confini non è reato”. Meloni: “Applauso dal Senato”

Leggi anche: Open Arms, Meloni al Senato chiede un applauso per l’assoluzione di Salvini: “Un ministro che difende i confini fa il suo lavoro”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Open Arms, Salvini chiede un rinvio alla Cassazione; Caso Open Arms in Cassazione, i pm di Palermo chiedono un nuovo processo. Salvini: “Rifarei tutto”; Open Arms, l'avvocato Bongiorno ha l'influenza: l'udienza in Cassazione slitta al 17 dicembre; Salvini (senza) giudizio: una chat per controllare il Veneto. Il “partito” Vannacci.

open arms salvini assoltoOpen Arms, definitiva l'assoluzione per Salvini - I giudici della quinta sezione penale della Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato dalla procura di Palermo. ilfoglio.it

open arms salvini assoltoProcesso Open Arms, Salvini assolto in via definitiva: la Cassazione respinge il ricorso della Procura - La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Palermo sul caso Open Arms, confermando in via definitiva l'assoluzione di Matteo Salvini ... fanpage.it

open arms salvini assoltoMatteo Salvini è stato assolto in via definitiva per il caso Open Arms - La Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione del ministro Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, per il caso Open Arms. ilpost.it

Meloni al Senato chiama l'applauso per Salvini, assolto nel caso Open Arms Ha fatto solo il suo la

Video Meloni al Senato chiama l'applauso per Salvini, assolto nel caso Open Arms Ha fatto solo il suo la

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.