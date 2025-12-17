Open Arms Salvini assolto La sentenza è definitiva

La Cassazione ha confermato l’assoluzione definitiva di Matteo Salvini nel caso Open Arms, respingendo il ricorso della procura di Palermo. La decisione chiude ufficialmente un capitolo giudiziario che aveva coinvolto l’ex ministro, offrendo una svolta importante nel quadro politico e giudiziario italiano. La sentenza sancisce la fine di un lungo iter legale, rafforzando la posizione di Salvini e sottolineando la chiusura di questa vicenda giudiziaria.

© Agi.it - Open Arms, Salvini assolto. La sentenza è definitiva AGI - Assoluzione definitiva per il ministro Matteo Salvini. Lo ha deciso la quinta sezione penale della Cassazione, rigettando il ricorso presentato dalla procura di Palermo nell'ambito del processo Open Arms. La conferma dell'assoluzione nell'ambito del procedimento Open Arms era stata chiesta da l la procura generale della Cassazione, a conclusione della requisitoria davanti ai giudici della quinta sezione penale della Suprema Corte. Secondo i pg Luigi Giordano e Antonietta Picardi, va bocciato il ricorso presentato dalla procura di Palermo contro l'assoluzione dell'attuale vicepremier in primo grado.

Salvini assolto in via definitiva per Open Arms - È definitiva l'assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. huffingtonpost.it

Open Arms, processo a Matteo Salvini: le parole dell'avvocato Giulia Bongiorno - Nell’agosto del 2019, quando Matteo Salvini era Ministro dell’Interno, è stato accusato di non aver permesso per alcuni giorni lo sbarco di 147 migranti che erano a bordo della nave della Ong spagnola ... notizie.it

OPEN ARMS, assolto MATTEO SALVINI Difendere la patria non è reato

Agtw.it. . Salvini-Open Arms, Bongiorno: «Il ricorso propone una lettura alternativa, Open Arms ha scelto di attendere» - facebook.com facebook

Open Arms, la richiesta del pg della Cassazione: «Confermare l'assoluzione di Salvini» x.com

