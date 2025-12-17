Open Arms processo in Cassazione Il procuratore generale | Confermare l’assoluzione per Salvini

Il processo in Cassazione riguardante Open Arms si apre con il procuratore generale che chiede di confermare l’assoluzione di Matteo Salvini. La vicenda giudiziaria, che coinvolge il vicepremier e ministro, si svolge oggi, 17 dicembre, segnando un passo cruciale nel procedimento legale ancora in corso.

La vicenda giudiziaria che vede protagonista il vicepremier e ministro Matteo Salvini giunge oggi, 17 dicembre, a un nuovo capitolo davanti alla Suprema Corte. La procura generale della Cassazione, al termine della requisitoria davanti alla quinta sezione penale, ha chiesto di confermare l’assoluzione di Salvini nel procedimento Open Arms. I procuratori generali Luigi Giordano e Antonietta Picardi hanno sottolineato la necessità di rigettare il ricorso presentato dalla procura di Palermo contro la sentenza con cui nel dicembre 2024 il tribunale aveva assolto il leader della Lega dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

