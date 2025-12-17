Open Arms processo in Cassazione Il procuratore generale | Confermare l’assoluzione per Salvini

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il processo in Cassazione riguardante Open Arms si apre con il procuratore generale che chiede di confermare l’assoluzione di Matteo Salvini. La vicenda giudiziaria, che coinvolge il vicepremier e ministro, si svolge oggi, 17 dicembre, segnando un passo cruciale nel procedimento legale ancora in corso.

open arms processo in cassazione il procuratore generale confermare l8217assoluzione per salvini

© Thesocialpost.it - Open Arms, processo in Cassazione. Il procuratore generale: “Confermare l’assoluzione per Salvini”

La vicenda giudiziaria che vede protagonista il vicepremier e ministro Matteo Salvini giunge oggi, 17 dicembre, a un nuovo capitolo davanti alla Suprema Corte. La procura generale della Cassazione, al termine della requisitoria davanti alla quinta sezione penale, ha chiesto di confermare l’assoluzione di Salvini nel procedimento Open Arms. I procuratori generali Luigi Giordano e Antonietta Picardi hanno sottolineato la necessità di rigettare il ricorso presentato dalla procura di Palermo contro la sentenza con cui nel dicembre 2024 il tribunale aveva assolto il leader della Lega dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Leggi anche: Open Arms: la procura generale della Cassazione, "confermare l'assoluzione di Salvini"

Leggi anche: Processo Open Arms, pg di Cassazione: “Confermare l’assoluzione per Salvini”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Processo Salvini-Open Arms attesa per il pronunciamento della Cassazione

Video Processo Salvini-Open Arms attesa per il pronunciamento della Cassazione

open arms processo cassazioneProcesso Open Arms, pg di Cassazione: “Confermare l’assoluzione per Salvini” - I tre Pg della Cassazione hanno chiesto il rigetto del ricorso della procura della Repubblica di Palermo e quindi la conferma dell’assoluzione per Matteo ... msn.com

open arms processo cassazioneOpen Arms, la Procura generale della Cassazione chiede di confermare l'assoluzione per Salvini - La procura generale della Cassazione ha chiesto di confermare l'assoluzione per il ministro Matteo Salvini nel processo Open Arms. rainews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.