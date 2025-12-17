Open Arms pg di Cassazione gela pm di Palermo | Confermare l' assoluzione di Salvini ricorso non dimostra sussistenza reati contestati

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura generale di Palermo contro l'assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms. I tre presidenti di sezione hanno confermato che il fatto non sussiste, respingendo le accuse e raffreddando le speranze di condanna nel procedimento.

© Ilgiornaleditalia.it - Open Arms, pg di Cassazione gela pm di Palermo: "Confermare l'assoluzione di Salvini, ricorso non dimostra sussistenza reati contestati" Per la Procura generale il "fatto non sussiste" I tre pg della Cassazione gelano i pm di Palermo sul caso Open Arms e chiedono di confermare l'assoluzione per Matteo Salvini. Per la Procura generale il "fatto non sussiste", e durante la requisitoria è stato spiegato come il ricorso "non dimostra la sussistenza dei reati contestati".

