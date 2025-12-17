Open Arms pg di Cassazione gela pm di Palermo | Confermare l' assoluzione di Salvini ricorso non dimostra sussistenza reati contestati

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura generale di Palermo contro l'assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms. I tre presidenti di sezione hanno confermato che il fatto non sussiste, respingendo le accuse e raffreddando le speranze di condanna nel procedimento.

Per la Procura generale il "fatto non sussiste" I tre pg della Cassazione gelano i pm di Palermo sul caso Open Arms e chiedono di confermare l'assoluzione per Matteo Salvini. Per la Procura generale il "fatto non sussiste", e durante la requisitoria è stato spiegato come il ricorso "non dimos. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

open arms pg cassazioneProcesso Open Arms, pg di Cassazione: “Confermare l’assoluzione per Salvini” - I tre Pg della Cassazione hanno chiesto il rigetto del ricorso della procura della Repubblica di Palermo e quindi la conferma dell’assoluzione per Matteo ... msn.com

open arms pg cassazioneSalvini e il caso Open Arms, il pg della Cassazione: «Confermare l'assoluzione» - Il pg della Cassazione: «Confermare l'assoluzione per Salvini» Il pg di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso per saltum dei pm di Palermo e di confermare ... ilmattino.it

