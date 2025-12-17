Open Arms pg di Cassazione | Confermare l' assoluzione per Salvini

La Corte di Cassazione si pronuncia sulla vicenda Open Arms, chiedendo di confermare l'assoluzione di Matteo Salvini. I magistrati di Palermo avevano contestato al ex ministro dell'Interno accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, ma il ricorso dei pubblici ministeri è stato richiesto di essere respinto.

