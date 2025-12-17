Open Arms pg di Cassazione | Confermare l' assoluzione per Salvini
La Corte di Cassazione si pronuncia sulla vicenda Open Arms, chiedendo di confermare l'assoluzione di Matteo Salvini. I magistrati di Palermo avevano contestato al ex ministro dell'Interno accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, ma il ricorso dei pubblici ministeri è stato richiesto di essere respinto.
Chiesto il rigetto del ricorso dei pm di Palermo "perché il fatto non sussiste". Contro l'allora ministro dell'Interno le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Open Arms: la procura generale della Cassazione, "confermare l'assoluzione di Salvini"
Leggi anche: Open Arms, il pg della Cassazione gela i pm di Palermo: "Confermare assoluzione di Salvini"
Requisito soggettivo
Open Arms, il pg della Cassazione gela i pm di Palermo: "Confermare assoluzione di Salvini" - L'avvocato Bongiorno prima dell'udienza: "Per noi è inammissibile" ... msn.com
Open Arms: la procura generale della Cassazione, "confermare l'assoluzione di Salvini" - Lo ha chiesto la procura generale della Cassazione, a conclusione della requisitoria davanti alla qui ... msn.com
#Salvini: «Domani l’udienza in Cassazione per il caso Open Arms. A processo per aver fermato gli sbarchi e difeso i confini italiani. Rifarei tutto, a testa alta». - facebook.com facebook
Domani l’udienza in Cassazione per il caso Open Arms. A processo per aver fermato gli sbarchi e difeso i confini italiani. Rifarei tutto, a testa alta. x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.