Open Arms pg di Cassazione chiede conferma assoluzione per Salvini

La Procura Generale della Cassazione ha richiesto il rigetto del ricorso dei pm di Palermo, confermando l’assoluzione di Matteo Salvini nel procedimento riguardante la vicenda della nave Open Arms. La richiesta si inserisce nel contesto di un procedimento che vedeva il ministro dell’Interno imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio.

Rigetto del ricorso dei pm di Palermo. Il procuratore generale della Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso per saltum dei pm di Palermo, confermando così l' assoluzione del ministro Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio legate alla vicenda della nave della Ong spagnola Open Arms. Il caso risale ad agosto 2019. La vicenda risale ad agosto 2019, quando Salvini era ministro dell'Interno. In quell'occasione, l'ex ministro era accusato di non aver consentito lo sbarco per alcuni giorni dei 147 migranti presenti a bordo della nave.

Salvini e il caso Open Arms, il pg della Cassazione: «Confermare l'assoluzione» - Il pg della Cassazione: «Confermare l'assoluzione per Salvini» Il pg di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso per saltum dei pm di Palermo e di confermare ... ilmattino.it

Una bellissima serata insieme al nostro Segretario Federale Matteo Salvini, alla vigilia dell’udienza in Cassazione per il caso Open Arms. Un ministro della Repubblica è stato trascinato a processo per aver fatto il proprio dovere: difendere i confini e la sicurez - facebook.com facebook

Domani l’udienza in Cassazione per il caso Open Arms. A processo per aver fermato gli sbarchi e difeso i confini italiani. Rifarei tutto, a testa alta. x.com

